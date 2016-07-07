«Матч ТВ»: допинг-пробы игроков «Краснодара» были отрицательными

«Матч ТВ» опроверг обвинения немецкого телеканала ARD о том, что допинг-пробы игроков «Краснодара» были положительными.

На страницах было размещено письмо из лаборатории, в котором сообщается, что пробы Одила Ахмедова и Рагнара Сигурдссон, взятые после игры с «Ростовом» 17 августа 2014 года, дали отрицательный результат на допинг.

Отметим, что первая проба Ахмедова показала «вероятное содержание» гексарелина, но подтверждающий анализ пробы Ахмедова содержание запрещенного вещества не подтвердил.