«Вест Хэм» передумал покупать Тевеса

«Вест Хэм» отказался от приобретения форварда сборной Аргентины Карлоса Тевеса.



На трансфере аргентинцы настаивал главный тренер «молотобойцев» Славен Билич, который видел в Тевесе вариант усиления атаки. Переход форварда сорвался из-за его серьезных финансовых требований. В Англии Тевес хотел получать оклад в размере 250 тысяч фунтов в неделю.



«Мы хотели укрепить состав Тевесом, но он захотел получать 250 тысяч в неделю. Он не настолько хорош, чтобы платить ему такие деньги», — заявил владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан.



Напомним, что Тевес выступал за «Вест Хэм» с 2006 по 2007 год.