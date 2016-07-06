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  • Евро-2016. Португалия обыграла Уэльс и стала первым финалистом

Евро-2016. Португалия обыграла Уэльс и стала первым финалистом

6 июля 2016, 23:49
29

В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. Голы были забиты в течение трех минут в начале второго тайма, и их авторами стали Криштиану Роналду и Нани.

Таким образом, португальцы сыграют в финале с победителем пары Германия – Франция.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/2 финала

Португалия – Уэльс – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Роналду, 50; 2:0 – Нани, 53.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Фонте, Бруну Алвеш, Геррейру, Данилу, Жоау Мариу, Адриен Силва (Моутинью, 79), Ренату Санчес (Гомеш, 74), Нани (Куарежма, 87), Роналду.

Уэльс: Хеннеси, Гантер, Честер, Коллинс (Дж. Уильямс, 66), Э. Уильямс, Тэйлор, Кинг, Ледли (Воукс, 58), Аллен, Робсон-Кану (Черч, 64), Бэйл.

Предупреждения: Аллен, 8; Чечтер, 62; Алвеш, 71; Роналду, 72; Бэйл, 88.

Календарь Евро-2016

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Уэльс
Комментарии (29)
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cska-62
1467838529
Один Бэйл в поле не воин, хотя и старался он весь матч играть, как только мог. Перебор «жёлтых карточек» со стороны Рэмси наглядно показал, что Уэльс – сборная двух игроков. Или двух с половиной, если учитывать Аллена. Вся остальная команда – это даже не уровень середняков РФПЛ, а скорее – аутсайдеров, или даже ФНЛ. Если бы не судья, то в полуфинале мы бы увидели куда более интересный матч Португалия – Бельгия.
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teodogat
1467838771
Последнего слабачка выбили только сейчас, за две игры до конца чемпионата, какой то низкий уровень Евро, причем выбила Португалия, которая сама то ни одной победы до сих пор не имела...
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NEMETSRUS
1467839097
браво португалия
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dmitri80
1467839116
Очень жаль
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VikNMar
1467839136
Да ..... не хотелось это Г (KR ) №7 в финале видеть .........
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dzhanavar
1467839750
С такой игрой...и в финале...
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Su27Flanker
1467840368
А теперь Рональдо передает месси привет)))
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иван маташов
1467841681
пароаопрпропррррр
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Psih86
1467843837
Вот такая вот ху..я до финала доползла!!!
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Zeff
1467860585
Есть предложение. Португалии дать Бронзу. Ну заслужили, чего уж там. А финалом считать сегодняшнюю игру. Достойные соперники.
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