Евро-2016. Португалия обыграла Уэльс и стала первым финалистом

В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. Голы были забиты в течение трех минут в начале второго тайма, и их авторами стали Криштиану Роналду и Нани.

Таким образом, португальцы сыграют в финале с победителем пары Германия – Франция.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/2 финала

Португалия – Уэльс – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Роналду, 50; 2:0 – Нани, 53.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Фонте, Бруну Алвеш, Геррейру, Данилу, Жоау Мариу, Адриен Силва (Моутинью, 79), Ренату Санчес (Гомеш, 74), Нани (Куарежма, 87), Роналду.

Уэльс: Хеннеси, Гантер, Честер, Коллинс (Дж. Уильямс, 66), Э. Уильямс, Тэйлор, Кинг, Ледли (Воукс, 58), Аллен, Робсон-Кану (Черч, 64), Бэйл.

Предупреждения: Аллен, 8; Чечтер, 62; Алвеш, 71; Роналду, 72; Бэйл, 88.

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