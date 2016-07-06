Карпин: «Именно сейчас я не готов возглавить сборную»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин поделился своим мнением о натурализации и заявил, что не готов возглавить сборную России.

«Надо спросить болельщиков, чего бы они хотели: видеть нашу сборную в полуфинале или видеть в ее составе русских игроков. Думаю, то же самое происходит и в Уэльсе. Даже Испания и Германия натурализуют игроков. Ничего зазорного в этом не вижу. Главное, чтобы команда выигрывала.

Готов ли взвалить на себя сборную России? Именно сейчас ни практически, ни теоретически не готов. По окончании Евро посмотрим. Мы потеряли восемь лет и, думаю, потеряем еще два года. Но лучше сейчас признать ту ошибку, которую мы совершили в отношении лимита на легионеров, иначе за эти два года мы загоним наш футбол еще глубже в яму. Лимит однозначно вредит российскому футболу», – сказал Карпин.