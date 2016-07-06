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  • Агент: «Эльм полностью оправился от болезни и скучает по русскому борщу»

Агент: «Эльм полностью оправился от болезни и скучает по русскому борщу»

6 июля 2016, 18:36
14

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм больше не имеет проблем со здоровьем. Об этом сообщил агент шведского футболиста Патрик Мерк.

«Расмус полностью оправился от болезни. У нас пока нет предложения от ЦСКА и вообще из России. К тому же у ЦСКА нет первоочередного права выкупа футболиста. К нему есть большой интерес в других странах, но не в России.

Эльм завоевал два чемпионства с ЦСКА, так что это было хорошее время для него. Думаю, что он очень скучает по русскому борщу, который подавали в столовой ЦСКА», – сказал агент.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эльм Расмус
Комментарии (14)
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чей котэ
1467819799
А че с ним случилось?
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cska-62
1467822942
Да... Это была блестящая пара опорников Эльм-Вернблум! И именно Эльм был больше созидателем... Умнейший игрок с тонким пасом и поставленным ударом! Жаль, что со здоровьем ему не повезло...
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Майор Дзагоев
1467823200
Если все так, как говорит агент, и Эльм действительно излечил свой многострадальный желудок... то будет преступлением руководства ЦСКА не вернуть парня. Точный пас, классное видение поля, отменная игра в обороне, могучий удар, в т.ч. и со штрафного (забыл еще отменные подачи) - такой игрок армейцам крайне необходим, тем более что с системой он знаком прекрасно
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WhiteEgon
1467824575
Деньги закончились, вот и пиарит его агент. Вдруг кто возьмет?
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nemolod
1467829135
Пусть ему вышлют рецепт борща,чтоб не скучал!
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арейская
1467849552
Не плохо бы было возобновить связочку Вернблум-Эльм, это у них получалось не плохо
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каа
1467870369
пиар...(((
Ответить
CSKA75875
1467870462
Хотелось бы возвращение связки Вернблум-Эльм)
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lex_ex
1467889715
Здоровья
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