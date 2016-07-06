Агент: «Эльм полностью оправился от болезни и скучает по русскому борщу»

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм больше не имеет проблем со здоровьем. Об этом сообщил агент шведского футболиста Патрик Мерк.

«Расмус полностью оправился от болезни. У нас пока нет предложения от ЦСКА и вообще из России. К тому же у ЦСКА нет первоочередного права выкупа футболиста. К нему есть большой интерес в других странах, но не в России.

Эльм завоевал два чемпионства с ЦСКА, так что это было хорошее время для него. Думаю, что он очень скучает по русскому борщу, который подавали в столовой ЦСКА», – сказал агент.