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    Лестьенн: «Надеюсь, смогу вновь сделать дубль в ворота ЦСКА»

    Новичок «Рубина» Максим Лестьенн поделился впечатлениями от подписания контракта с казанской командой.

    «Очень горд, что принадлежу «Рубину» – клубу, который имеет очень серьезные амбиции. Когда я прилетел в Казань, был приятно удивлен, город мне очень понравился. Все, с кем я советовался, прежде чем принять предложение, говорили о клубе только с положительной стороны. Я как можно скорее хочу присоединиться к команде и стать частью большого проекта.

    Конечно, я не так много знаю о российском чемпионате, но отлично помню прошлогодний матч Лиги чемпионов ЦСКАПСВ, где мне удалось сделать дубль. Надеюсь, что сумею повторить это, и выступая за «Рубин». Что касается моего игрового номера, то я выбрал десятку. Это особая ответственность, и я прекрасно осознаю это. Надеюсь, что помогу своей новой команде добиться желаемого результата», – сказал Лестьенн.

    Источник: ФК «Рубин»

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    06.07.2016 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 июля 2016, 00:05

      Велком Раша! Он скоро охуйевать будет. )) куда я попал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2016, 17:06

      Какой желаемый результат у Рубина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 6 июля 2016, 15:31

      Да хоть покер делай..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 июля 2016, 14:54

      Удачи парню)

      5
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