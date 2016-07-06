Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Организатор вечеринки в Монте-Карло: «Кокорин и Мамаев просили выключить гимн России»

    Игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев не тратили 250 тысяч евро на шампанское в ночном клубе в Монте-Карло. Об этом сообщил организатор вечеринки, пожелавший не раскрывать свою фамилию.

    «Кокорин и его друг Мамаев, когда заиграл гимн, попросили его выключить, и вскоре это произошло. Они просто отдыхали, они не хотели этой громкой музыки и тем более гимна России в такой момент. Но сейчас такое время – кругом мобильные телефоны с камерами, быстрый интернет, и видео попало в сеть, хотя оно явно вырвано из контекста.

    Жаль, что клубы оштрафовали игроков за это. Обидно, что российская пресса раздула историю. Могу точно сказать, что я видел, как они покидали клуб, и они точно были трезвы. Может быть, выпили бокал шампанского – не больше.

    В Монако часто проходят вечеринки, и они шумные и роскошные, люди веселятся и не думают о деньгах. В тот вечер у нас были футболисты сборной России – Кокорин и его друг Мамаев. У нас много гостей из России, и тот вечер был не исключение. Кто-то узнал ребят и отправил им на стол 10 бутылок шампанского, а другой гость попросил поставить гимн России.

    Также у нас был один очень важный и солидный клиент клуба – не россиянин. Он поинтересовался, кто эти парни, которым прислали десять бутылок шампанского, а когда узнал, что это футболисты, то прислал от себя еще 50 бутылок – так у нас принято, это часть веселья. Например, когда у нас гостил Леонардо Ди Каприо, то гости постоянно присылали ему за стол шампанское – это Монако, в Сен-Тропе вообще принимают душ из шампанского. Каждый веселится, как хочет», – отметил организатор вечеринки.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 7 июля 2016, 01:24

      игроки собрной россии мать их... типа их угостили 60-тью бутылками шампанского, а выпили по бокалу... что за бред?
      Они за это интервью переслали владельцу клуба походу еще 250.000 евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 7 июля 2016, 00:48

      Владелец притона всячески старается прикрыть зажиточных гостей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 6 июля 2016, 18:21

      Они ещё и гимн попросили выключить ? Сволочи !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 6 июля 2016, 17:27

      Что-то на правду ну ни как не тянет, не удивлюсь что они поскромничали, а на самом деле гульнули куда больше 250тонн$

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2016, 17:16

      Чего все обсуждают,как провели вечер ребята в отпуске. Имеют право, как
      хотят, так и отдыхают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 июля 2016, 17:16

      50 бутылок? ели так, то угощавший их переоценил)) они и 10 на двоих не осилили бы.. наверное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2016, 16:53

      Интересно, а что они требовали поставить вместо Гимна России? "Боже, Царя Храни"? Или "Хорста Весселя"? Ну а может полонез Огинского "Прощание с Родиной"? С учётом того, что Кокорин каждый год "переходит" в лондонский "Арсенал"...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 6 июля 2016, 18:05

      А с учётом того,что Мамай весь в наколках-"Мурку")))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 6 июля 2016, 19:41

      Или:
      "Владимирский централ - этапом с Монте-Карл..." :-))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 6 июля 2016, 19:57

      "Лежит в сумке тяжкий груз"(250000))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      SaturnuS 6 июля 2016, 16:42

      Кокорин и Мамаев сразу попросили выключить гимн России........... а потом вылили все шампанское в туалет и пристыдили собравшихся!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2016, 16:30

      Хочу душ из шампанского,но горячую воду отключили.Люди,а во всех городах России летом профилактика и гор.воду отключают?Или только у нас долб..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 6 июля 2016, 16:46

      У меня тоже... Позавчера и на десять дней... Это Москва. Раньше вообще на две-три недели отключали...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > андрей андреев 6 июля 2016, 19:35

      У всех, а у нас ещё после отключения порыв полгорода без горячей оставил. Приходится мириться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Alek7183 6 июля 2016, 19:55

      Ну вы держитесь там)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > андрей андреев 8 июля 2016, 16:29

      Спасибо! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 6 июля 2016, 15:28

      Они покинули клуб, а их подруги остались прыгать от горя на столах ?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11