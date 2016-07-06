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    Мюллер: «Франция вышла в полуфинал не за счет удачи»

    Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер отметил уважение, с которым относятся в национальной команде к сборной Франции, с которой его команде предстоит встретиться в полуфинале Евро-2016.

    «Франция вышла в полуфинал не за счет удачи. Мы относимся к сопернику с уважением. Было бы хорошо держать соперника подальше от своих ворот. Тогда они не смогут показать свой класс. Хуммельс, Хедира, Гомес и, возможно, Швайнштайгер – тяжелые потери, но к такому нужно быть готовыми. Зато другие игроки получат шанс проявить себя. Потери в качестве не будет», – заявил Мюллер.

    Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    06.07.2016 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 6 июля 2016, 15:08

      Судьи будут лояльнее к французам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июля 2016, 14:46

      Соглашусь с этим, только если Франция попадет в финал чемпионата.

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