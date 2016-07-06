Уэльс постарается выбить скучную Португалию за шаг до финала Евро-2016

Сантушу нужно выиграть всего один матч, чтобы вывести Португалию в финал Евро-2016, но при этом его команда не добилась еще ни одной победы в основное время. Лидер защитной линии Пепе получил травму бедра на тренировке, но у португальцев достаточно резервов. Криштиану Роналду по-прежнему не хватает одного гола до рекорда Мишеля Платини, и нет лучше способа войти в историю, чем забить его сейчас и вывести свою сборную в долгожданный финал.

Коулмэн впервые внесет вынужденные изменения в стартовый состав из-за дисквалификаций Дэвиса и Рэмзи. Наставник в очередной раз повторил, что его команда должна наслаждаться моментом. Спокойный, расслабленный и уверенный настрой лидера сборной Гарета Бэйла на пресс-конференции – лишнее подтверждение того, что валлийцы прислушиваются к словам тренера.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Португалия – Уэльс. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!