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  • Уэльс постарается выбить скучную Португалию за шаг до финала Евро-2016

Уэльс постарается выбить скучную Португалию за шаг до финала Евро-2016

6 июля 2016, 20:59
24

Сантушу нужно выиграть всего один матч, чтобы вывести Португалию в финал Евро-2016, но при этом его команда не добилась еще ни одной победы в основное время. Лидер защитной линии Пепе получил травму бедра на тренировке, но у португальцев достаточно резервов. Криштиану Роналду по-прежнему не хватает одного гола до рекорда Мишеля Платини, и нет лучше способа войти в историю, чем забить его сейчас и вывести свою сборную в долгожданный финал.

Коулмэн впервые внесет вынужденные изменения в стартовый состав из-за дисквалификаций Дэвиса и Рэмзи. Наставник в очередной раз повторил, что его команда должна наслаждаться моментом. Спокойный, расслабленный и уверенный настрой лидера сборной Гарета Бэйла на пресс-конференции – лишнее подтверждение того, что валлийцы прислушиваются к словам тренера.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Португалия – Уэльс. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Европа Португалия Уэльс
Комментарии (24)
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Dimanz
1467779197
Должен же кто-то остановить Уэльс. Португалия - Германия будет финал.
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Nail-football
1467779758
А еще можно по "России" посмотреть)))
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denisov
1467780834
Вперед Уэльс
Ответить
Adekvat07
1467782338
что то какой то неуважительный заголовок
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Димон Алма-Ата
1467785584
А что за рекорд Платини, по количеству забитых мячей?
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Kosmotoga
1467793627
португалия то фаворит но как вспомню что три гола им венгры отгрузили то преимущество становиться не таким явным.Поставил на уэльс в основное время.Давно не люблю симуляции португальцев постоянно нытьё лёжа на газоне и аппеляции к судьям особенно в пляжно футболе там это просто у них в приоритете.
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melnicn
1467802335
португалия-уэльс 2-1
Ответить
VeniaminS
1467810157
Сегодня будет интересно!!!
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Zubo
1467845471
Португалия уверенно идет к победе, а вот как такой отстой рвотный как уэльс дошел до полуфинала вот чудеса !
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тигрик
1467877321
заголовок не очень((
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