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    Кавазашвили: «Сборную России распустить, поставить тренером Черчесова и подобрать состав из молодых игроков»

    Заслуженный мастер спорта СССР голкипер Анзор Кавазашвили высказался относительно поступка игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, вдоволь повеселившихся в одном из ночных клубов Монте-Карло.

    «Мне за Россию стыдно, мне стыдно за наши футбольные клубы, РФПЛ, потому что таких футболистов, как у нас в России в национальной сборной и даже в клубных командах, можно воспитать только дармоедами и такими людьми, которые абсолютно не понимают, что деньги – это еще не все в жизни. Футболистам вскружили голову заработные платы, бонусы и поощрение олигархов. Футболисты забыли, что играют за свою страну, а не за большие деньги.

    Я бы хотел, чтобы высшее руководство нашей страны, министерство спорта, господин Мутко наконец-то поняли, что надо менять все полностью на 360 градусов, отношение в целом к футболу в России не только в командах мастеров, но везде, начиная от малого возраста футболистов, которые приходят в детские спортивные школы, и доведя их до сознания взрослых мужиков, когда они уже заканчивают выступать в футболе и переходят на следующий этап своей жизни.

    Нужно распускать сборную команду России, полностью распускать, и, назначив Станислава Черчесова, надо подбирать в обязательном порядке состав тех футболистов, молодых, которые будут думать о величии нашей страны и нашего футбола. Без сердца и ума в футбол не играют. Люди, которые позволяют себе по-хамски относиться к нашим болельщикам, к нашей великой стране России, таких людей надо наказывать. Наказывать чем? В первую очередь их нужно отстранить не только от сборной национальной, но их нужно отстранить на некоторое время от игры в чемпионате России, в клубах», – приводит слова Кавазашвили «360 Подмосковье».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2016 20:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 11:07

      а чем черчесов принципиально отличается от других тренеров российских ?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 5 июля 2016, 22:26

      пускай Бубнов набирает сборную)))чтоб потом пиз..л поменьше

      -2
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 5 июля 2016, 21:37

      Так думают большинство экспертов,так думают большинство фанатов как видно на форумах и сайтах,но так не думает верхушка у власти футбольной,и я думаю в этом направлении.Но почему никакого движения?Или я чего не понимаю,или сверху просто доят нашу страну,живя на откатах и т.д,или они там п.3..ц тупые?

      8
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 5 июля 2016, 20:47

      Ещё один любитель Совковых методов...

      -3
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      Рейтинг: +73

      Fakel_VRN > AtticusFinch 5 июля 2016, 21:06

      В так называемые "совковые" времена - мы страх нагоняли на весь мир! и конкретно в спорте.. за то сейчас пост-модерном веселим весь мир, а сами зубы оскаливаем - на плоды модных и современных руководителей

      3
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      ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Fakel_VRN 5 июля 2016, 22:01

      ну так давай повяжем галстуки и вернёмся в совковые времена-зато на евро в полуфинал будем выходить))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > AtticusFinch 5 июля 2016, 23:54

      а что такое совок .??? нынешние капиталисты постоянно вспоминают и используют халявные методы привличение раб-силы без оплаты
      так что если что-то возрождать надо вырезать 99 % капиталистов и чинуш

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