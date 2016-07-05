Радимов: «Исландия не проиграла, она просто не вышла в полуфинал»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о вылете сборной Исландии с Евро-2016. Напомним, в 1/4 финала дебютант чемпионата Европы уступил Франции со счетом 2:5.

«Вот это и есть настоящее единение гордой нации! Когда один за всех, и все за одного! И никто из исландцев не скажет: «Вы проиграли – мы!». Потому что «мы – вместе!». Видно ведь, что для них, по крайней мере, по отношению к этому Евро нет каких-то неизвестных «вы». И они вместе не проиграли, а просто не вышли в полуфинал.

Команда билась и сражалась до последнего! И при таком счете выиграть второй тайм – это победа в первую очередь духа и гордости! Мужиков было не сломить! И страна вот так вот встречала своих героев... Эмоции зашкаливают... Аж слезы на глаза наворачиваются... Единение победителей», – написал Радимов на своей странице в Instagram.