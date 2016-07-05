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    Газзаев: «Делая ставку на иностранца, мы унижаем отечественную тренерскую школу»

    Известный тренер Валерий Газзаев озвучил свои мысли на тему будущего сборной России. По его словам, национальную команду должен возглавлять исключительно отечественный специалист.

    – Свою позицию озвучивал неоднократно. Считаю, что сборную должен возглавлять только отечественный специалист. Это же национальная команда – со своими традициями, менталитетом, внутренними отношениями, укладом жизни. Никогда иностранный тренер не станет патриотом чужой страны. Что касается клубных тренеров – это совсем другое дело, там могут успешно работать иностранные специалисты, так как в клубах играет много легионеров.

    Слышал, что многие иностранные тренеры уже сейчас рвутся работать в сборную России. Люди хотят получить хороший контракт, деньги, которые им никогда и нигде больше не дадут. Пишут такое, что волосы дыбом встают: «такой-то иностранный тренер выставил РФС требования – 10 миллионов евро в год, в России бывать собирается изредка, матчи будет смотреть по телевизору…» К сожалению, в лице России и ее представителей нашли кормушку. Прозвучит грубо, но нас откровенно разводят. А мы и тому рады.

    – Тем не менее лучшего результата в истории Россия добилась при тренере-легионере.

    – Да, при господине Хиддинке, к которому отношусь с уважением, мы вышли в полуфинал Евро-2008. На нашей стороне была удача – вопросов нет! Но есть и другая сторона медали. При Гусе мы не попали на ЧМ-2010, хотя, считаю, в то время у России была самая сильная сборная в истории российского футбола.

    Давайте не будем смешить Европу. Делая ставку на иностранца, мы унижаем и уничтожаем отечественную тренерскую школу. А вместе с ней – весь наш футбол. И всю огромную страну, с ее богатыми традициями!

    Совсем недавно, когда назначали Слуцкого, звучали громкие слова, что, мол, все, теперь сборную будет возглавлять российский специалист. И снова ветер поменялся? Бросаемся из крайности в крайность, поскольку нет системы, терпения, вдумчивости решений. Отсюда и отсутствие результата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 08:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 июля 2016, 14:03

      Считаю,что давно пора собрать всех опытных ,но незанятых на клубной работе тренеров,обсудить их кандидатуры,определить их окончательно и предложить их сначала в РФС,а в случае их отклонения,обратиться к президенту-иначе вас снова поимеют!

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 5 июля 2016, 12:00

      На мой непрофессональный взгляд иеальный тренер для нашей сборной, это Бердыев. Но он тоже иностранец.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Виталий1 5 июля 2016, 12:13

      он играл за Строитель Ашхабад, но это было во времена СССР, И потом у него гражданство Российское. Он так долго в России живет. Его награждали орденами Российскими. Так что его можно и нужно считать Россиянином

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 июля 2016, 11:56

      абсолютно правильные слова. И не надо забывать, что при гусе ивановиче нам откровенно повезло. Хорваты нас втащили в финал евро, провальные игры при нем с андоррой и израилем. Иностранцам никогда не понять менталитета российского. Почему у Эмери с Севильей получилось, а со Спартаком нет? В России должен быть у руля национальный тренер- Россиянин. Нужно спокойно дать несколько лет строить команду по крупицам, постепенно без суеты, тогда сборную будут любить на Родине и уважать (опасаться) за рубежом. Вызывать в сборную настоящих патриотов, которые не думают о длинном рубле и премиальных. А то стали похожи на сборную Ганы...Только о деньгах и думают.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > ljrljr0505 5 июля 2016, 12:02

      "Русский менталитет", это патологическая лень. "Понимает" тренер этот менталитет или нет - разницы никакой.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Виталий1 5 июля 2016, 12:15

      Не согласен. Менталитет и лень разные вещи. развращение большим баблом может быть, но лень это не про наших.

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 5 июля 2016, 10:52

      этой команде на данный момент никакой тренер не поможет, так что ставить можно любого кто будет работать за рядовую зарплату

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2016, 10:46

      Кстати Газзаев Романцев и Ярцев много чего добились со сборной? Вот так то ничего даже можно сравнить с нынешним грандиозным (УСПЕХОМ) А языком чесать все могут недаром сейчас Газзаев в политику полез а лучше бы тренировал у нас сколько развелось болтунов а брать ответственность на себя никто не хочет

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 5 июля 2016, 10:22

      Поддерживаю! Пару тройку лет позора , глядишь снова станем ,как во времена СССР,одной из сильнейших команд! Исландия ведь тоже не сразу добилась такого результата.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Legioner-05 5 июля 2016, 10:42

      Исландию тренировал на Евро швед и ничего а у нас тренировал Слуцкий и вообще ничего Есть разница?

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июля 2016, 09:47

      На этот раз он ПРАВ!

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 июля 2016, 09:21

      Нашим "звёздам" ни один тренер не поможет... Разогнать сборную процентов на 90, набрать молодёжь и работать с ними...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2016, 09:00

      Всё верно, Валерий Георгиевич!

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