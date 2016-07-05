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    Газзаев: «Так, как поступил Мамаев, поступать нельзя»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал скандальное высказывание игрока национальной команды Павла Мамаева.

    «Думаю, Павел сам сейчас сожалеет, что высказался подобным образом. Читал, что Мамаев фактически извинился перед болельщиками и призвал прекратить оскорбления. Хорошо, что человек признал свою ошибку.

    Естественно, так поступать нельзя. Наши футболисты являются публичными людьми. За ними следит и на них равняется молодежь. Они должны становиться примером тактичного поведения, профессионального отношения и хорошего результата», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 00:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6892

      sochi-2013 5 июля 2016, 17:17

      Прям бедненький испереживался- пожалеть хочется.
      Все-таки правильно, в СССР, страну могли представлять, только достойные.
      Во всех смыслах.

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 16:19

      .....извинений мало (если они еще были)!!!...важно еще не бухать под гимн россии в монте карло и смыть позор великолепной игрой на всех уровнях, как это делали наши футболисты в 80-х

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      STatham > Саня БУБА 5 июля 2016, 22:55

      поздно уже. такие в сборной не нужны.

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 5 июля 2016, 15:35

      Сожалеет В Монте-Карло, бухая шампанское под гимн России)))

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 5 июля 2016, 09:46

      Газ!
      Поставь его в угол!
      Говорят помогает....))))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2016, 08:57

      Зачем постоянно вспоминать про умершего для нас человека ????? Труп он и в Африке труп.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 5 июля 2016, 08:06

      Мамай педик

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 5 июля 2016, 05:53

      Скоро в госдуме увидим его как газзаева

      -2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 5 июля 2016, 04:57

      Для таких мамаевых двери сборной должны быть навсегда закрыты!

      4
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 июля 2016, 02:20

      Да ложили мы на его "почти извинения"!!!Да и на самого мамаева!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mutabor0992 5 июля 2016, 09:06

      Ложить нет такого глагола.

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