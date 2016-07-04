Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Иностранные СМИ высмеивают нашу сборную, и они правы. Посмотрите, как наши поют гимн»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подытожил выступление сборной России на чемпионате Европы.

    Специалист прокомментировал материал английской газеты The Guardian, которая назвала российскую команду худшей на Евро-2016, поставив выше даже сборную Украины, оставшуюся без набранных очков.

    «К огромному сожалению, сбылся мой прогноз, озвученный еще до старта чемпионата Европы. Нашей сборной будет очень сложно, говорил я, она сможет бороться за третье-четвертое место. Фактически так и получилось... Очевидно, что и по результату, и по технико-тактическим действиям, и по зрительному восприятию игры Россия, увы, одна из худших на чемпионате Европы.

    Вы говорите, нас поставили 24-ми – но разве есть существенная разница между условным 23-м и 24-м местом? Главное, мы сами понимаем: это был ужасный турнир.

    Разочарование сейчас даже сильнее, чем после провала на чемпионате мира-2014. И лично мне, как человеку, который посвятил футболу всю свою жизнь, очень обидно, что иностранные средства массовой информации теперь высмеивают нашу сборную, пишут про нее с сарказмом. И ведь они, получается, правы! Команда дала для этого повод», – сказал Газзаев.

    По мнению специалиста, вину за неудачное выступление должны разделить футболисты, тренерский штаб и руководство РФС.

    «Виноваты сами. Вина лежит на руководителях, тренерах, игроках. Хочется спросить у нашей футбольной федерации – неужели российские футболисты действительно хуже исландцев, венгров, ирландцев, североирландцев, которые вышли в плей-офф, а Исландия и вовсе пробилась в четвертьфинал. Нет, не хуже! То же самое можно сказать, и когда сравниваешь россиян с большинством футболистов команды – полуфиналиста Euro-2016 Уэльса, не считая нескольких валлийских звезд. Но у тех команд был гораздо иной уровень подготовки, мотивации, отношения к делу. Знаете, что самое главное должно быть в человеке? Иммунитет принципа ответственности. Это касается и отношения к себе, и к другим людям, и любой профессиональной деятельности. Актуально и в футболе: Исландия, Венгрия, Северная Ирландия, Уэльс выходили не просто играть, а играть за честь страны, за репутацию, за патриотизм. И смотреть на них, даже при не самом высоком мастерстве отдельных игроков, было любо-дорого.

    Где еще, если не на Олимпийских играх или таких крупных футбольных форумах, как чемпионаты мира и Европы, надо проявлять любовь к своей стране? Почему мы этого стесняемся? Обратите внимание даже на то, как исполняется гимн. Люди из других сборных его не просто поют, а буквально кричат – заводят себя, чтобы выйти на поле, образно говоря, как воины на решающий бой. А как поют наши… Один вроде слова произносит, другой просто губами шевелит, третий вообще стесняется. А чего стесняться, почему не можем во весь голос петь? Мы что, стесняемся своей страны, своей России?!».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2016 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июля 2016, 16:34

      Игнашевич даже рта не открывал! Так он и сыграл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 5 июля 2016, 15:32

      У молодых нет ни чувства патриотизма, ни умения играть в футбол. У стариков нет сил играть в футбол. Вот такая она наша сборная по футболу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июля 2016, 08:51

      Ещё раз.5140детей высших чиновников учатся в Англии.Ещё в Швейцарии,Франции и т.д.Про бизнес и не говорю.И не надо путать любовь к Родине,с патриотизмом.Это сказки для бедных.А наши "патриоты"-ворье.Типа,кричите"ура",а мы тут род шумок че нибудь спи...дим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > андрей андреев 5 июля 2016, 15:05

      "И не надо путать любовь к Родине,с патриотизмом"

      в смысле?) а что такое патриотизм, как не любовь к Родине?) в последние годы конечно слово "патриотизм" вывернули на изнанку и часто используют чуть ли не как ругательное саркастическое слово, но всё же основной аспект патриотизма - это именно любовь к Родине.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > VGreen 5 июля 2016, 18:43

      В России патриотизм это не любовь к Родине,а любовь к государству.Нельзя быть патриотом,например,и не любить Путина.Сейчас патриот,это не человек,который читал Достоевского и Толстого,а тип "Мерсе" с надписью "Спасибо деду..."Кстати, Л.Н.Толстой был очень плохого мнения о патриотах,но кто его может заподозрить в нелюбви к Родине?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > андрей андреев 6 июля 2016, 01:36

      ))))
      что за глупости) патриотизм - он и в Африке патриотизм) а уж как его воспринимают и понимают - дело каждого) раз уж для тебя патриотизм не разделим с Путиным - то дело твое) для меня "патриотизм" и "любовь к Родине" - одно и то же, и при этих словах я думаю не о Путине, а о прекрасной природе своей Россиюшки, родной деревне и родных людях.
      а о Толстом касательно Родины я мало что слышал- ни об особой его ЛЮБВИ К РОДИНЕ, ни о НЕЛЮБВИ К ПАТРИОТАМ, так что тут просто молча посмеюсь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 июля 2016, 07:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Валерий Газзаев иди нах, слишком много кудахтаеш!

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 5 июля 2016, 05:11

      Какой смысл продолжать обсуждать игру нашей сборной? И при чём здесь гимн? Если хирург перед операцией будет петь гимн и "заводить" себя, то ещё лучше он работать не будет. Он просто будет выполнять всё и даже больше, чтобы помочь пациенту. А здесь просто надо менять чиновников, которые, как во времена СССР, вмешивались во всё, что только можно. У власти то бывшие комсомольцы.
      Что-то надоело уже одно и то же. (((((

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      absurd9 > gor77 5 июля 2016, 05:49

      Надо выходить на матч как на битву и гимн может дать "заряд", вот что имеется ввиду, сравнение с хирургом некорректно! А в СССР дела с футболом обстояли лучше, потому что "вмешивались", а не оставались безучастными! Думай прежде, чем говорить подобные вещи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > карасевщина 5 июля 2016, 16:05

      .....гм....а кто же тогда в монте карло будет прохерачивать бюджетные деньги???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > 5 июля 2016, 16:07

      .....депортировать всех....на нибиру!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 5 июля 2016, 02:49

      Прав Станислав, ох как прав, но наших игроков уже видимо ничем не пробить, чувство патриотизма загублено на корню большими деньгами, им они и поклоняются...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      sochi20 5 июля 2016, 00:23

      Imenno !!! Stesnyayutsya rossii, ii est' tomu millioni prichin. Chto za detskie voprosi ?! Konechno, stesnyayutsya ! Ya bol'she ne govoryu, chto ya russkaya, kogda sprashivayut ( zhivu v Sweden, slava boru, davno...).

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > sochi20 5 июля 2016, 04:20

      Блядь с панели? Стесняешься потому,что боишься клиенты драть сильнее будут?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > sochi20 5 июля 2016, 06:59

      Жаль! Очень жаль! Что еще не все такие как ты уехали из страны. Наверное футбол единственный вид спорта в нашей стране где, по несчастью, собрались такие "патриоты" как ты.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 5 июля 2016, 00:09

      По делу сказал, Газзаев.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11