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    Орещук: «Динамо» нужен лишь крайний правый полузащитник»

    Спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук рассказал, что трансферная деятельность клуба в текущее межсезонье практически закончена.

    «Ждать ли от «Динамо» приобретений? Нам, как я говорил, нужен крайний правый полузащитник. По остальным позициям команда укомплектована», – заявил Орещук.

    Стоит отметить, что состав «Динамо» пополнили в нынешнее межсезонье Кирилл Панченко, Сергей Нарубин, Владимир Рыков, Иван Темников, Сергей Терехов, Александр Зотов и Александр Сапета. Следующий сезон столичный клуб проведет в ФНЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    04.07.2016 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 16:54

      Для ФНЛ недурное усиление у них,не у всякой команды РФПЛ такой состав

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