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    Источник: «В Англии не смогут предоставить Хиддинку такие же условия, как в России»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк не отказывался от предложения РФС возглавить национальную команду ради работы со сборной Англии.

    «Англия не позовет Хиддинка. Футбольная ассоциация Англии не сможет предоставить Гусу таких же комфортных условий для работы и жизни, что он имел в России.

    Все публикации на тему отказа Гуса от сотрудничества с РФС, скорее всего, имеют целью оказать давление на ход развития событий в переговорном процессе», – рассказал источник, близкий к окружению Хиддинка.

    Напомним, Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.

    Источник: Телеканал «360»

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    04.07.2016 18:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 6 июля 2016, 09:30

      Теперь только один выход - надо поставить главным тренером Мутко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6892

      sochi-2013 4 июля 2016, 23:28

      Снова рак горчичниками собираются лечить!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июля 2016, 21:09

      Какой блин Хиддинк? Жизнь ничему не учит... Хорош уже бросаться из крайности в крайность... Составьте программу развития футбола и исходя из неё уже принимайте решения. А не в припарках судороги брать то, что когда-то помогало...

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