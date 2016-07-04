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    Хиддинк отказался возглавить сборную России и хочет тренировать Англию

    Голландский специалист Гус Хиддинк хотел бы возглавить сборную Англии. Бывший главный тренер сборной России отказался вновь возглавить национальную команду и отверг контракт от РФС.

    Футбольная ассоциация Англии намерена провести предварительные переговоры с Хиддинком. В прошедшем сезоне голландец возглавлял «Челси», который под его руководством занял 10-е место в АПЛ.

    Ранее бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон изъявил готовность вновь поработать с командой.

    Источник: The Times

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    04.07.2016 11:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 июля 2016, 16:34

      Своих сидящих без дела тренеров полно,да и никакой иностранец не станет возиться с нашими футболистами-им это не нужно! А вот за два сезона наши отечественные тренеры вполне могут сколотить из молодых,жаждущих побед и желающих себя показать игроков,причем искать их надо не только в высшем но и в первом дивизионах! Уверен,что способные футболисты есть,просто у нас на них идет футбольная безпризорщина-каждый варится сам по себе,а заниматься с ними в плане повышения их мастерства так как когда-то это делалось в советское время практически никто этого не делает-видимо такова их тренерская квалификация! К сожалению, до Лобановского,Бескова им никогда не дорасти!

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 июля 2016, 14:31

      А кто ему такое предлагал?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 июля 2016, 14:25

      Даже Гусь за большие бабки и то отказывается

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 июля 2016, 14:19

      Наверное это утка? Просто на этом сайте каждый раз пишется, что РФС ищет то русского тренера, то иностранного, не удивлюсь , если завтра аналогичную статью напечатают про Черчесова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 4 июля 2016, 14:05

      normalino

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 4 июля 2016, 13:45

      одну и ту же водку два раза не выпьешь. Хидинг

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 4 июля 2016, 13:13

      Да че они все тупят там! Всё пытаются втихаря подыскать зарубежного специалиста, "да он нам нах** не нужон, этот иностранный специалист ваш..." (с) Ищите там, где мы видим резульат - вот Курбан Бердыев, например

      3
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 > Ardenn 4 июля 2016, 15:37

      ааа! прям великую тайну века раскрыл!))) иди, покакай от радости, что останешься нетронутым ;)

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 4 июля 2016, 12:39

      ОПЯТЬ ОТКАТЫ МУДКО ПИЛЯТЬ ХОТИТ!

      2
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      Рейтинг: +36

      Medvezhka 4 июля 2016, 12:10

      Хиддинка лучше не в сборную звать, а в РФС, извините

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 июля 2016, 11:55

      Эрикссон ничуть не хуже Хиддинка, да и Лагербек освободился...Есть из кого выбирать)

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > kniazevski 4 июля 2016, 12:22

      Ты меня немного не понял...Я про англичан писал...Им как раз Эрикксон и Лагербек могут подойти...А про наших, что пиши, что не пиши, у руководства РФС свои тараканы в голове, будем ждать их решения

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