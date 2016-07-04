Хиддинк отказался возглавить сборную России и хочет тренировать Англию

Своих сидящих без дела тренеров полно,да и никакой иностранец не станет возиться с нашими футболистами-им это не нужно! А вот за два сезона наши отечественные тренеры вполне могут сколотить из молодых,жаждущих побед и желающих себя показать игроков,причем искать их надо не только в высшем но и в первом дивизионах! Уверен,что способные футболисты есть,просто у нас на них идет футбольная безпризорщина-каждый варится сам по себе,а заниматься с ними в плане повышения их мастерства так как когда-то это делалось в советское время практически никто этого не делает-видимо такова их тренерская квалификация! К сожалению, до Лобановского,Бескова им никогда не дорасти!
Голландский специалист Гус Хиддинк хотел бы возглавить сборную Англии. Бывший главный тренер сборной России отказался вновь возглавить национальную команду и отверг контракт от РФС.
Футбольная ассоциация Англии намерена провести предварительные переговоры с Хиддинком. В прошедшем сезоне голландец возглавлял «Челси», который под его руководством занял 10-е место в АПЛ.
Ранее бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон изъявил готовность вновь поработать с командой.