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    «Рубин» подписал контракт с Самбрано

    «Рубин» объявил о подписании контракта с защитником сборной Перу и франкфуртского «Айнтрахта» Карлосом Самбрано. В казанском клубе футболист будет выступать под номером 26.

    «Меня очень тепло приняли в коллективе. Мои будущие партнеры по команде – хорошие ребята, в команде очень хорошая атмосфера. Постараюсь радовать болельщиков, буду делать все, чтобы помочь команде добиваться результата и показывать хорошую игру. Что я знаю о российском чемпионате? Нельзя сказать, что много знаю о нем, но следил по возможности. В том числе за «Рубином», когда здесь играли Саломон Рондон и Нельсон Вальдес», – заявил Самбрано.

    Источник: ФК «Рубин»

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    04.07.2016 11:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 июля 2016, 00:47

      ууууу походу теперь в Казани будет колония испаноговорящих игроков... ни к чему хорошему это не приведет(

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 4 июля 2016, 13:22

      Кто-нибудь скажите их новому тренеру что в России есть лимит))

      0
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      Рейтинг: +124

      z89 4 июля 2016, 13:08

      Перезагрузка команды с новым мощным составом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 июля 2016, 11:26

      Хммм... Чую, в следующем сезоне будет заруба похлеще, чем в минувшем. Тогда Ростов почти затащил, теперь и Рубин взялся вспоминать былые годы

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