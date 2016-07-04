Жиру: «Хочу поздравить исландцев»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал результат матча против Исландии (5:2).

«Забили пять мячей и очень рады. Исландцы не сдавались. У них крепкая, волевая команда, и я хочу поздравить их. Они провели замечательный турнир.

Лучший ли это мой матч за сборную? Не знаю. Наверное, да. Я неплохо играл и в других матчах, но это был поединок на крупном турнире. Я с первых минут хорошо себя чувствовал. Мы частенько плохо начинали, а тут все сложилось хорошо. Мы с первых минут доминировали и отменно реализовывали моменты. Надо и дальше так действовать», – заявил Жиру.