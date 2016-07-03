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    Сарычев: «На Евро-2016 Акинфеев входит в топ-5 вратарей»

    Бывший голкипер ЦСКА Валерий Сарычев выразил мнение, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев является одним из лучших в своем амплуа на Евро-2016.

    – Акинфеев один был достоин сыграть на таком престижном турнире, он оказался к нему готов. Показал то, что умеет. Если брать Англию, я не говорю сейчас о пропущенном голе, о нем чуть позже, то Игорь просто спас игру, в целом провел идеальный матч – игра на выходе, выбор позиции, реакция. Уровень! Что касается пропущенного гола, то, конечно, там было лишнее движение. Первая позиция – до исполнения штрафного – правильная, а в момент удара пошло движение влево, это и сбило Игоря. Стоял бы до конца, отбил бы. Что касается Уэльса, после которого вратаря критиковали, снова не соглашусь. Он много выручал! По голам есть вопрос по третьему эпизоду, где, может быть, немного неправильно сел. Но там один на один выход, а это всегда – угадал или нет. В топ-5 вратарей на этом турнире он входит.

    – А кто еще?

    – Буффон, Нойер – точно. Третьим поставил бы Хеннесси, четвертым – голкипера исландцев. Пятый Акинфеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2016 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 июля 2016, 23:05

      Первая пара указана верно, вторая пара - Акинфеев и Пятов... Как бы провально их команды не выступили... Де Хеа играл неровно, Харт "косячил" как школьник...

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 3 июля 2016, 19:44

      Не знаю даже что тут сказать

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 3 июля 2016, 19:23

      Игорь сыграл отлично. Но один в поле не воин.

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