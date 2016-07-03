Буффон: «Италия возвращается домой командой, которую боятся и уважают»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после вылета национальной команды с Евро-2016.

«Мы приехали на Евро-2016 как кучка хаоса, но возвращаемся домой командой, которая заставила себя бояться и уважать. Мы доказали, что если упорно работать, то можно свернуть горы. За нами осталось наследие, которое пригодится будущему поколению», – сказал Буффон.