Буффон: «Италия возвращается домой командой, которую боятся и уважают»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после вылета национальной команды с Евро-2016.
«Мы приехали на Евро-2016 как кучка хаоса, но возвращаемся домой командой, которая заставила себя бояться и уважать. Мы доказали, что если упорно работать, то можно свернуть горы. За нами осталось наследие, которое пригодится будущему поколению», – сказал Буффон.
Источник: Football Italia
Были НЕ ХУЖЕ любой другой сборной, в том числе - лучше половины участников полуфиналов.
Не имея в составе ЗВЕЗД (кроме тебя)
Будучи самой возрастной сборной!
Немного не повезло с САМОЙ сильной сборной мира! FORZA ITALIA!