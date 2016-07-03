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    Фернандес: «Слуцкий абсолютно не виноват в неудачах сборной России на Евро-2016»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил мнение, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, совмещавший работу в сборной России, не виноват в неудачах национальной команды на Евро-2016. Напомним, россияне не смогли выйти из группы, набрав в квартете В одно очко.

    «Я смотрел только матч сборной с англичанами (1:1). Все ожидали, что Россия выступит лучше, но надо признать, что россияне попали в тяжелую группу. Они показали максимум, на что способны, старались на все сто, но им не удалось пробиться в следующий этап.

    Со Слуцким Евро не обсуждали. Его работа в сборной не имеет отношения к работе в клубе. Мы даже не касались этой темы. Я неоднократно говорил, что Слуцкий – великий тренер, просто в этот раз что-то не сложилось. Но я считаю, что он абсолютно ни в чем не виноват, это не его вина», – сказал Фернандес.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2016 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 июля 2016, 23:13

      Марио видел только один матч нашей сборной с англичанами... И берётся судить о том, кто именно в провале не виноват... :-)))) Ну а прилагательное о "великом" тренере Слуцком - в список самых грустных анекдотов российского футбола... Впрочем, у Слуцкого и на поприще "величия" есть конкуренты... Карпин, Кобелев... Не исключено, что и Аленичев там составит ему конкуренцию... :-))))

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      Рейтинг: +399

      guron88 3 июля 2016, 16:32

      Ну тогда уж, Фернандэс, развивай мысль дальше: Слуцкий, допустим не виноват... тогда кто ? Футболисты, тоже не виноваты... Так. Функционеры - не при чём...Так. Кто -же, чёрт подери ?! Я понял, кто тогда ! Виноваты хорошо играющие соперники ! А мы (сборная), тут не причём, мы просто майки освежить приехали... Так какого же чёрта, тут у нас на всех углах кричали, что Уэльс - самая слабая команда в нашей группе, что состав у России - сильнее словацкого, и что минимум, со второго места, мы должны выходить из группы ? Никакого уважения к соперникам ! Что, думали, у этих ребят коленки затрясутся от одного вида формы российской сборной ? Что их испугает огромная территория РФ ? Да им пофиг на это ! Всё решается здесь и сей час, на прямоугольнике футбольного газона ! Вот и стало в итоге ясно: у кого кость твёрже, жилы крепче и лоб прочнее ! А Слуцкий, вместе со всеми, конечно же не виноват, ни кто не виноват, и "палки в воду"...

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      Рейтинг: +399

      guron88 > Чеславас 3 июля 2016, 17:43

      Задело...

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