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    Каретник заключил контракт с «Анжи»

    Экс-хавбек «Кубани» Сергей Каретник заключил контракт с «Анжи». О сроках соглашения пока не сообщается. В минувшем сезоне 21-летний игрок с в составе краснодарского клуба принял участие в 12-ти матчах РФПЛ и отметился одним забитым мячом.

    «Рад, что стал игроком «Анжи». Здесь хороший коллектив, хорошие футболисты, половину ребят я знал и раньше, поэтому чувствую себя очень комфортно. Смотрим вперед, в новый сезон, вместе с ними и новым тренерским штабом», – поделился впечатлениями Каретник.

    Источник: ФК «Анжи»

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    03.07.2016 14:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июля 2016, 20:09

      Мля у них договоренность что-ли кто в ФНЛ вылетают то их клуб из рпл заранее подписывает

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      Рейтинг: +407

      18JG 3 июля 2016, 15:34

      Третий новичок "Анжи" из "Кубани".

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > 18JG 4 июля 2016, 01:55

      Мкртычан потому что и Дора в Анжи с Сулейманом строят новую Анжи)))

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