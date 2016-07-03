Де Шильо и Дармиан попали в сферу интересов «Барселоны»

Двое игроков сборной Италии находятся в сфере интересов «Барселоны». Речь идет о защитнике «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиане и Маттиа Де Шильо из «Милана».

Отмечается, что сине-гранатовым импонирует способность футболистов выступать на обоих флангах защиты. Напомним, каталонский клуб недавно покинул Даниэль Алвес, перешедший в «Ювентус», поэтому «блауграна» явно не помешает хороший фланговый защитник.

В прошлом сезоне Дармиан провел в АПЛ 28 игр, забив один мяч и заработав восемь желтых карточек. На счету Де Шильо одна результативная передача и три предупреждения в 22-х поединках Серии А.