Шмейхель: «Жаль, что Гиггз решил уйти из «МЮ», но он уходит за опытом»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался по поводу решения Райана Гиггза покинуть тренерский штаб «красных дьяволов».

«Грустно, но хорошо, если он хочет иметь шанс вернуться в качестве главного тренера. Опыт является ключевым, так что он уходит за ним», – написал Шмейхель на своей странице в Twitter.

Гиггз являлся игроком «Манчестер Юнайтед» с 1990-го по 2014-й год. Всего за манкунианцев он провел 881 поединок и записал в свой актив 155 голов. Валлиец завершил карьеру два года назад и после этого сразу занял место помощника главного тренера.