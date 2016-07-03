ЦСКА впервые сыграет на новом стадионе седьмого августа

Матч открытия на стадионе ЦСКА состоится седьмого августа. Как уже сообщалось ранее, соперником красно-синих станет «Челси».

Информация о дате проведения первого поединка на новой арене армейцев стала известна из письменного запроса ЦСКА в адрес российского посольства в Лондоне.