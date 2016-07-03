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    ЦСКА впервые сыграет на новом стадионе седьмого августа

    Матч открытия на стадионе ЦСКА состоится седьмого августа. Как уже сообщалось ранее, соперником красно-синих станет «Челси».

    Информация о дате проведения первого поединка на новой арене армейцев стала известна из письменного запроса ЦСКА в адрес российского посольства в Лондоне.

    Источник: Twitter

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    03.07.2016 07:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 июля 2016, 17:01

      На самом деле это будет интересно...Будет шанс в живую увидеть первые наработки Конте в Челси...Плюс в ЦСКА появится новый нападающий, увидим "товар лицом" как говорится...Да и не так часто наши клубы играют товарищеские матчи с действительно сильными соперниками...Хорошая проверка того, что из себя представляет российский футбол в лице своего чемпиона (спорь, не спорь, а итог чемпионской гонки РФПЛ все мы знаем) в матче с одним из "неудачников" прошлого розыгрыша АПЛ

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 июля 2016, 13:44

      Не уж-то конюшню достроили?

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 июля 2016, 13:17

      Первая домашняя игра ЦСКА в РФПЛ вполне могла бы стать и матчем-открытием, нахрена звать Челси, больше пафоса, никому ненужная товарка.

      -2
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Nesterenko 3 июля 2016, 18:08

      кто-то не шарит совсем

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > rLt_Ortriwar 3 июля 2016, 23:08

      Я не вижу смысла этой товарки......мясо вон тоже свой первый матч на домашнем стадионе играли против зарубежного клуба, что-то не очень матч получился !!!

      0
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Nesterenko 4 июля 2016, 18:17

      Сударь(или сударыня) вы вообще стадион посещаете ?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > FduchFM 5 июля 2016, 12:43

      Посещаю, а что?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > FduchFM 6 июля 2016, 04:24

      Причем тут стадион вообще? Ты думаешь Челси приедет на это сраный товарняк основным составом? Нахрен Челси он вообще нужен, АПЛ куда им важнее чем играть с ЦСКА, который в европе уже больше 10 лет ничего не показывает.

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 3 июля 2016, 12:52

      норм

      -2
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