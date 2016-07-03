ЦСКА впервые сыграет на новом стадионе седьмого августа

На самом деле это будет интересно...Будет шанс в живую увидеть первые наработки Конте в Челси...Плюс в ЦСКА появится новый нападающий, увидим "товар лицом" как говорится...Да и не так часто наши клубы играют товарищеские матчи с действительно сильными соперниками...Хорошая проверка того, что из себя представляет российский футбол в лице своего чемпиона (спорь, не спорь, а итог чемпионской гонки РФПЛ все мы знаем) в матче с одним из "неудачников" прошлого розыгрыша АПЛ
Матч открытия на стадионе ЦСКА состоится седьмого августа. Как уже сообщалось ранее, соперником красно-синих станет «Челси».
Информация о дате проведения первого поединка на новой арене армейцев стала известна из письменного запроса ЦСКА в адрес российского посольства в Лондоне.
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— Stefano Conforti (@confortistefano) 2 июля 2016 г.