Щесны: «Венгер – отличный вариант для Англии, но я надеюсь, что он останется в «Арсенале»

Вратарь «Арсенала» Войцех Щесны прокомментировал слухи о возможном назначении Арсена Венгера на пост главного тренера сборной Англии.

«Для Англии это отличный вариант, но я думаю об интересах «Арсенала». Надеюсь, что Венгер не уйдет в сборную Англии, потому что меня волнует судьба клуба.

Все понимают, что выступление англичан на Евро было неудачным, и изменения в команде точно будут, но надеюсь, что нас это не коснется. Я хочу, чтобы Венгер остался», – приводит слова Щесны Sportsmole.