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    Роналду уговорил Моутинью пробить пенальти в матче с Польшей

    В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Польши в серии послематчевых пенальти (1:1; 5:3 по пенальти).

    Один из голов в этой серии забил Жоао Моутинью, который согласился участвовать в ней только после разговора с Криштиану Роналду. Роналду сначала побеседовал с главным тренером Фернанду Сантушем, а затем подозвал Моутинью, объяснив ему, что тот должен пробить.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 20:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +144

      зиргай 3 июля 2016, 12:13

      Бейл против Рональду!!!! ждем дуэли..
      Бейл пока лучше, может Криштиану выстрелит в полуфинале? буду наслаждаться инрой. А болеть за кого? Кто лучше себя проявит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 2 июля 2016, 23:13

      Ну это просто бред так везёт уже весь турнир же не может... что одни что другие на шару прошли в 1/2 - даже не интересно...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 июля 2016, 22:40

      Ни одной победы и в полуфинале...

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Sanches 1204 3 июля 2016, 00:21

      Ни одного поражение

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 июля 2016, 21:06

      Бэйл накажет его)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июля 2016, 20:15

      Настоящий капитан, лидер команды. так и должен поступать. Респект.

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