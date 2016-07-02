Роналду уговорил Моутинью пробить пенальти в матче с Польшей

В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Польши в серии послематчевых пенальти (1:1; 5:3 по пенальти).

Один из голов в этой серии забил Жоао Моутинью, который согласился участвовать в ней только после разговора с Криштиану Роналду. Роналду сначала побеседовал с главным тренером Фернанду Сантушем, а затем подозвал Моутинью, объяснив ему, что тот должен пробить.