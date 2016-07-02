Уэльс стал первой за 24 года командой, которая в дебютном Евро добралась до полуфинала

Хорватам надо было давить с самого начала
хорошая команда жалко вылетели.
У Англичан тренер туповат не даром его не
уважают в Англии. Зачем выпускать Варди
он хорош в контратаке и Мареза в команде нет
в позиционных атаках хорошо сыграл бы Рэшфорд
но его он не выпускал на поле.Бельгийцы тоже
хороши забили гол и перестали играть.У этих трех
команд потенциал был но игра есть игра.На данный
момент нравится Германия и Италия но они играют
между собой.Францию могут вытащить судьи.А
Португалия черная лошадка из 5 матчей все сыграла
вничью но идет дальше не удивлюсь если она будет
в финале.
В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Уэльса со счетом 3:1 обыграла Бельгию и вышла в полуфинал. Таким образом, «драконы» стали первой командой за последние 24 года, которая в своем дебютном чемпионате Европы добралась до полуфинала. Последний раз такого успеха добивалась сборная Швеции в 1992 году.
Напомним, в 1/2 финала Евро-2016 Уэльс сыграет с Португалией. Данная встреча состоится 6 июля в 22:00 по московскому времени.