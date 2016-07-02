Уэльс стал первой за 24 года командой, которая в дебютном Евро добралась до полуфинала

В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Уэльса со счетом 3:1 обыграла Бельгию и вышла в полуфинал. Таким образом, «драконы» стали первой командой за последние 24 года, которая в своем дебютном чемпионате Европы добралась до полуфинала. Последний раз такого успеха добивалась сборная Швеции в 1992 году.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2016 Уэльс сыграет с Португалией. Данная встреча состоится 6 июля в 22:00 по московскому времени.