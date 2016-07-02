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    Уэльс стал первой за 24 года командой, которая в дебютном Евро добралась до полуфинала

    В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Уэльса со счетом 3:1 обыграла Бельгию и вышла в полуфинал. Таким образом, «драконы» стали первой командой за последние 24 года, которая в своем дебютном чемпионате Европы добралась до полуфинала. Последний раз такого успеха добивалась сборная Швеции в 1992 году.

    Напомним, в 1/2 финала Евро-2016 Уэльс сыграет с Португалией. Данная встреча состоится 6 июля в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    02.07.2016 14:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 2 июля 2016, 21:32

      Хорватам надо было давить с самого начала
      хорошая команда жалко вылетели.
      У Англичан тренер туповат не даром его не
      уважают в Англии. Зачем выпускать Варди
      он хорош в контратаке и Мареза в команде нет
      в позиционных атаках хорошо сыграл бы Рэшфорд
      но его он не выпускал на поле.Бельгийцы тоже
      хороши забили гол и перестали играть.У этих трех
      команд потенциал был но игра есть игра.На данный
      момент нравится Германия и Италия но они играют
      между собой.Францию могут вытащить судьи.А
      Португалия черная лошадка из 5 матчей все сыграла
      вничью но идет дальше не удивлюсь если она будет
      в финале.

      0
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      Рейтинг: +6889

      sochi-2013 2 июля 2016, 17:28

      похоже, что это не предел.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 июля 2016, 14:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Натворил делов Платини. Для того и есть отбор, чтобы приехали постоянно играющие команды. Это важный фильтр. Чтобы снизить шанс на то, что выстрелит форма команды в конкретный короткий промежуток или фарт будет.

      -5
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 2 июля 2016, 14:47

      Раз в год и палка стреляет...

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 2 июля 2016, 14:29

      Финал Исландия - Уэльс

      3
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > VReDNiY 2 июля 2016, 14:36

      А победит Россия!!!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > rm4612 2 июля 2016, 15:02

      В чемпионате по игре в лапту на 40 градусном морозе.

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 14:22

      .....та португалов они затопчат!!!!...а в финале разгромят италию!!!....чует моя ж..., ой, сердце!!!!

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Саня БУБА 2 июля 2016, 14:31

      Что то ранова ты отдал победу Итальяшкам против Германии.

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > VReDNiY 2 июля 2016, 14:36

      Так это же Бубнов!

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > rm4612 2 июля 2016, 16:53

      :D

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 2 июля 2016, 14:20

      Интрига матча - Бэйл против Роналду. Жду.

      2
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > rm4612 2 июля 2016, 15:27

      ....та какая там интрига???....там конница пробежит по кристине, и все закончится!!!

      -2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 2 июля 2016, 14:10

      Надеюсь будут в финале!
      Португальцы не достойны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 14:06

      Ну, так давайте уже и в Финал!

      2
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