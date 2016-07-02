Пеле: «Никто не ожидал, что Исландия вообще сможет попасть на Евро»

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о впечатлениях от выступлений сборной Исландии на Евро-2016. Напомним, что исландцы дошли до стадии четвертьфинала, где им предстоит сыграть с французами.

«Футбол – это коробка, которая полна сюрпризов. Никто не ожидал, что Исландия вообще сможет попасть на Евро, и никто не ждал от нее такого успеха.

То же самое случилось и с Бразилией на последнем чемпионате мира. Мы проиграли 1:7 Германии! «Боже! Это футбол!» — все, что я могу сказать. Потому футбол – такой великий вид спорта», — сказал Пеле.