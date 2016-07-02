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    Гиггз: «Это величайший вечер в истории нашего футбола»

    Бывший полузащитник сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал триумф своих соотечественников в четвертьфинале Евро-2016. Напомним, что на этой стадии валлийцы играли с Бельгией (3:1).

    «Это величайший вечер в истории нашего государства и лучший результат в истории нашего футбола. Но главным образом впечатляет то, как красиво была обыграна команда, занимающая в рейтинге вторую строчку. Пока непросто в полной мере оценить значение этой игры для Уэльса. Возможно, теперь некоторые дети, выбирая между футболом и регби, начнут заниматься футболом», — сказал Гиггз в эфире телеканала ITV.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 06:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июля 2016, 08:24

      Мои поздравления.

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