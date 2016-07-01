Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ансальди вернулся в «Зенит»

    В «Зените» прокомментировали ситуацию с защитником Кристианом Ансальди, который был близок к переходу в «Интер».

    «30 июня срок аренды Ансальди закончился, по условиям договора «Дженоа» имела право первоочередного выкупа игрока в случае перевода суммы, указанной в соглашении именно до этой даты. Платеж не был осуществлен, и, согласно условиям договора, Ансальди остается игроком «Зенита. Аргентинец возвращается в команду и, скорее всего, отправится на второй сбор в Швейцарию. Контракт Кристиана с нашим клубом действует до лета 2017 года», – сказал пресс-атташе сине-бело-голубых Дмитрий Циммерман.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 июля 2016, 22:24

      Ансальди вернулся в «THE NIT»

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 2 июля 2016, 00:09

      Тарантул укусил тебя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 21:24

      Выходит, недостаточно проявил себя в Дженоа. Не убедил.

      Стараться нужно, Ансальди.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 22:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПОСЛЕ ЗЕНЬКИ, ТОЛЬКО НА ПОМОЙКУ

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 1 июля 2016, 23:15

      Жалко, что ты эту идею не подал китайцам - которые платят Зениту 56 миллионов, и самому зенитовцу колоссальную зарплату.

      Получается, что ты обоcpался, свинюк.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11