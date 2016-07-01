Оскар может заменить Халка в «Зените»

Полузащитника «Челси» Оскар может перебраться в «Зенит». Здесь он может заменить покинувшего клуб из Санкт-Петербурга бразильца Халка. На данный момент известно, что российскую сторону не устраивают финансовые требования, выдвинутые со стороны бразильца – работа по этому трансферу приостановлена.

В прошедшем сезоне Оскар провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился тремя забитыми голами и таким же количеством результативных передач.

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