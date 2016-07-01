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Оскар может заменить Халка в «Зените»

1 июля 2016, 15:17
26

Полузащитника «Челси» Оскар может перебраться в «Зенит». Здесь он может заменить покинувшего клуб из Санкт-Петербурга бразильца Халка. На данный момент известно, что российскую сторону не устраивают финансовые требования, выдвинутые со стороны бразильца – работа по этому трансферу приостановлена.

В прошедшем сезоне Оскар провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился тремя забитыми голами и таким же количеством результативных передач.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Зенит Челси Оскар
Комментарии (26)
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andr2112
1467376057
Месси тоже может перебраться, да только условия опять не "устроят" российскую сторону)
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Вомбат
1467376600
Очередной бред. По Оскару никакого предложения не было.
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Басмачи
1467376995
Скоро Зенит будет вторым Шахтером одни бразильцы у них прайслисты
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neveldomha
1467380611
Никто не может заменить Халкушу. НИКТО.
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NNNN-4
1467383650
может заменить.но...вася может путина заменить .но, бомбардир говно .да заменить не кем
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NNNN-4
1467383809
сколько новостей: зенит, цска, говно, а о ростове ни слова во суки...
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a-rakhmatov
1467383985
Заменить Халка так быстро невозможно, необходимо время для адаптации с игроками как минимум два сезона....
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cska-62
1467386917
Питерцы! Оскар уже поиграл (и повалял "ду..ка"!) в "Челси"... Обратите лучше внимание на Гансо... Он ещё в "Сан-Пауло", в Европе не выступал... Помню, как он играл года четыре назад вместе с Неймаром в бразильской олимпийской... Так лучшего игрока середины поля и организатора игры сегодня трудно найти... И в Европу его звали и зовут, но там у него какие-то личные "заморочки"... Но разве он устоит перед предложением самого "Газпр..."... "Зенита"???
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zadira56
1467397284
Халка не заменить
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Каратель помойников
1467431173
и сколько просит?пятнаху? видимо халк и гарай позвонили и сказали что можнодоить зинаиду как лоха
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