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    Натхо: «ЦСКА в Лиге чемпионов нужно выходить из группы»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассчитывает в предстоящем сезоне улучшить результат команды в Лиге чемпионов – выйти из группы.

    – На финише минувшего сезона вы вернулись в стартовый состав, помогли ЦСКА одержать важнейшие победы. С удовольствием вспоминаете те матчи, когда у команды не было права на ошибку?

    – Можно сказать, что на этот последний месяц я усердно работал четыре месяца до этого. И на тренировках, и уже после их окончания, когда трудился индивидуально. Конечно, мне было грустно, когда не играл, зато на решающем отрезке был счастлив помочь команде. Мы выиграли чемпионат, и это главное. ЦСКА стал сильнейшим по праву.

    – Впереди новый сезон. Ваши ожидания?

    – В ЦСКА задачи не меняются. Нужно стараться победить в чемпионате и Кубке России, а в Лиге чемпионов – сделать шаг вперед и выйти из группы.

    – Какой клуб назовете главным конкурентом армейцев на внутренней арене? «Зенит», несмотря на отъезд Халка? «Локомотив», «Краснодар», кто-то еще?

    – Не смотрю на другие команды, меня интересует только ЦСКА. Если мы играем хорошо, то непременно берем титулы. Будем надеяться, предстоящий сезон получится еще более успешным.

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    Источник: Бобсоккер

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    01.07.2016 12:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 июля 2016, 10:36

      Каждый год одно и тоже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 июля 2016, 11:44

      Главное, дайте возможность вашему великому вратарю увеличить рекорд

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июля 2016, 16:22

      Последние годы вся игра в команде строится на африканских и бразильских легионерах! Когда они в форме,то приходит результат,а когда их нет-то и результата чаще всего тоже нет! Но если для первенства такая ситуация вполне подходящая,то в еврокубках ,особенно в групповом турнире ,команда часто проигрывает,потому что два-три легионера пусть даже и очень хорошие,не могут сыграть за всю команду! А то ,как оборона с вратарем выглядит,недавно наглядно всем показали на Евро!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > nemolod 14 июля 2016, 15:09

      не знал что Смольников-привозящий в ЦСКА играет... и то что атака с других клубов полный ноль вы почему-то тоже молчите.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 1 июля 2016, 17:05

      ЦСКА на лигу нужно менять тренера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 16:54

      Выйдите, пожалуйста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июля 2016, 15:31

      С 4-го места, как всегда.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > vit1903 1 июля 2016, 19:35

      В сотый раз пишу: Стадион строится за счет городского бюджета. Так же как и оплачиваются больняки игроков.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > vit1903 1 июля 2016, 20:50

      Чего с лошадью спорить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > vit1903 13 июля 2016, 11:54

      ежегодный позор для России и ежегодная потеря баллов, да такая потеря, что скоро 1 клуб от нас там будет и то через квалификацию - это я щас коротко о похождениях цска в элитной лч

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июля 2016, 15:15

      Запомни,конкурент-Ростов

      3
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      Рейтинг: +23

      Sem3M > андрей андреев 1 июля 2016, 16:14

      Тссс!! Ростов аутсайдер, выстрелил случайно, выскочка, посыпется, квалифу не пройдёт и совсем не конкурент. Главное чтобы так и думали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 1 июля 2016, 15:06

      Он серьезно? Пока не сменят "великолепную" 4 защитников, не то что про выход, про набранные очки говорить не стоит!

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > MaxReds 1 июля 2016, 16:18

      Почему четверку? Фернандес вроде бы в порядке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 1 июля 2016, 13:05

      Ща Муса съебнет в АПЛ и Лешка Ионов будет тащить, ага.

      5
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 июля 2016, 12:53

      Молодец

      0
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