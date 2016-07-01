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    Ионов: «ЦСКА снова должен стать первым в чемпионате России»

    Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов поделился ощущениями от своего пребывания в стане армейцев.

    — Как осваиваетесь в новом коллективе? Есть что-то, чем недовольны?

    — Я лично знаком с очень многими футболистами ЦСКА. Играли вместе и в сборной России. Поэтому вкатываюсь очень быстро. Сразу почувствовал, какой здесь отличный коллектив. Эмоций много. И только положительные. У меня одно желание сейчас – много работать и тренироваться. Чем я могу быть недоволен? ЦСКА – это уровень.

    — ЦСКА вел вас год, перед тем как нынешняя сделка состоялась. Сами когда узнали, что армейцы интересуются вами?

    — Разговоры ходили еще до того, как я перешел в «Динамо». После последнего матча сезона с «Зенитом» позвонили и сказали, что ЦСКА хочет меня пригласить. Я сразу дал согласие.

    — Вы уже общались с Леонидом Слуцким. Конкретно в какой роли он вас видит в команде, где высокая конкуренция в полузащите?

    — Мы, естественно, беседовали с Леонидом Викторовичем. Но команда только-только выходит из отпуска и начинает подготовку. Не все игроки еще на месте. И пока конкретного разговора именно по тактике у нас не было. Тренер еще проанализирует мою игру конкретно в этой встрече и уже подробней укажет, что от меня требуется.

    — Сейчас опытные российские футболисты говорят, что при возможности нашим игрокам нужно уезжать в Европу. Согласны?

    — Естественно. Я всегда придерживался такого мнения. Если выпадает шанс и есть предложение – нужно этим пользоваться.

    — Как раз из ЦСКА немало футболистов уезжает. Вот и Ахмед Муса скоро переедет в Англию. Когда переходили в армейский клуб, держали этот сценарий в голове?

    — Сначала мне надо хорошо показать себя в ЦСКА и попробовать себя на уровне Лиги чемпионов. Там совершенной другой футбол, скорости другие, мастерство.

    — Не думаете, что в новом сезоне ЦСКА еще сложнее будет стать чемпионом? Конкуренция-то возрастает…

    — Задача все равно будет поставлена только так: первое место. Какой она еще может быть у действующего чемпиона? А то, что каждый сезон не может складываться одинаково удачно и, тем более, легче предыдущего, это естественно. Что не отменяет того, что мы должны и можем снова быть первыми.

    Источник: Спортфакт

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    01.07.2016 10:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 1 июля 2016, 18:17

      опять запил??)))

      0
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 1 июля 2016, 16:34

      Теперь понятно, кто слил Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 1 июля 2016, 15:57

      Ионов будет гнать цска до пердива

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 13:53

      Языком чешите дальше мистер Ионов.
      В шестерке и без призовых клоуны.

      1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 1 июля 2016, 13:13

      К чему сравнение Ионова с Мусой. Ему до Мусы как р.... до Парижа!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 1 июля 2016, 13:07

      абсолютно не развивающийся ..игрок среднего уровня..

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 1 июля 2016, 12:19

      Опять развязал.....

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 июля 2016, 12:18

      Должен, но не станет если уйдет Муса. Первым будет Луческу.

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 1 июля 2016, 11:58

      Бред алконафта)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июля 2016, 10:57

      Больше Никогда и Никому не говори,что ты играл за сборную России в 2016

      -1
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