Санчес: «Португалию не волнует критика, ведь мы в полуфинале Евро»

Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчес поделился впечатлениями от победы над командой Польши в 1/4 финала чемпионата Европы.

«Прямо сейчас для нас все складывается хорошо. Мы выложились на поле без остатка, а вся критика только делает нас сильнее. Команда переживает удивительный момент. Я сам тоже, поскольку забил гол. Мы очень усердно трудимся на тренировках и стараемся отдаваться игре по максимуму. Нас критикуют, но нас это не волнует, ведь мы в полуфинале.

Мы пропустили очень быстрый гол, но верили до конца, старались сделать все как можно лучше. К голу привел именно тот самый эпизод, но вся команда играла хорошо. Мы полны уверенности в себе, поэтому продолжим биться изо всех сил.

Главное – результаты команды, но важны и индивидуальные заслуги. Я очень рад снова стать лучшим игроком матча, но все же на первом месте – команда. Именно так и создается образ футболиста. Необходимо хорошенько попотеть, чтобы тебе потом улыбнулась удача. Порой нам улыбается удача, но это все награда за наши труды.

Что до серии пенальти, то тренер сам спросил, кто хочет бить. Криштиану был первым, я сказал, что пойду следом. Тренер поверил мне, а я был достаточно уверен в себе, чтобы вызваться пробить. Думал только о том, чтобы забить. Я был очень спокоен, очень собран и сделал то, что делаю всегда. Выбрал угол и послал туда мяч», – сказал Санчес.