Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евро-2016. Португалия одолела Польшу в серии пенальти и вышла в полуфинал

    В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Португалии в серии пенальти со счетом 5:3 одержала победу над Польшей. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

    Таким образом, Португалия стала первым полуфиналистам чемпионата Европы во Франции.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

    Польша – Португалия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Левандовски, 2; 1:1 – Санчес, 33.

    Польша: Фабиански, Енджейчик, Глик, Пождан, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 98), Крыховяк, Гросицки (Капустка, 82), Блащиковски, Милик, Левандовски.

    Португалия: Патрисиу, Элизеу, Фонте, Пепе, Соареш, В. Карвалью (Перейра, 96), Санчес, Силва (Моутинью, 73), Мариу (Куарежма, 80), Нани, Роналду.

    Предупреждения: Енджейчик, 42; Глик, 66; Капустка, 88 – Силва, 70; В. Карвалью, 90.

    Календарь Евро-2016

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2016, 06:07

      Поляки в этом сезоне молодцы, ничья с Португалией для них хороший результат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 1 июля 2016, 05:43

      Аура везунчика Ронплду делает свое дело.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > ДСА 1 июля 2016, 06:41

      она растает в матче с бельгией

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 1 июля 2016, 03:37

      Португалия чисто на везении проскальзывает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 1 июля 2016, 03:36

      Вот если Португальцы выиграют чемпионат без единой победы в основное время, это будет похлеще чемпионства Греков))) Поистине, чемпионат Европы весёлый турнир)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 1 июля 2016, 02:23

      Польша тоже домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2016, 01:17

      Фернанду Сантуш - эквилибрист! Пять ничеек и команда в полуфинале! Хотя кроме матча с венграми зрелищной, да и вообще вразумительной игры португальцы не показали... Как обычно - отдельные яркие звёзды, а цельной и сбалансированной командной игры нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 1 июля 2016, 01:11

      Рональдо передает месси привет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Su27Flanker 1 июля 2016, 03:34

      Пусть сначала в финал выйдет))) потом передаст)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 июля 2016, 00:50

      Кончилось счастье " бздеников " ..................

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11