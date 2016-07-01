Евро-2016. Португалия одолела Польшу в серии пенальти и вышла в полуфинал

Поляки в этом сезоне молодцы, ничья с Португалией для них хороший результат!
В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Португалии в серии пенальти со счетом 5:3 одержала победу над Польшей. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.
Таким образом, Португалия стала первым полуфиналистам чемпионата Европы во Франции.
Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала
Польша – Португалия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Левандовски, 2; 1:1 – Санчес, 33.
Польша: Фабиански, Енджейчик, Глик, Пождан, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 98), Крыховяк, Гросицки (Капустка, 82), Блащиковски, Милик, Левандовски.
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Фонте, Пепе, Соареш, В. Карвалью (Перейра, 96), Санчес, Силва (Моутинью, 73), Мариу (Куарежма, 80), Нани, Роналду.
Предупреждения: Енджейчик, 42; Глик, 66; Капустка, 88 – Силва, 70; В. Карвалью, 90.
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