Агент: «Почему Врба перешел в «Анжи»? Месячная зарплата здесь – это почти годовой оклад в Чехии»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Анжи» бывшего наставника сборной Чехии Павла Врбы.

– Почему Врба перешел в «Анжи»? Сравните его зарплату в Чехии, где он делал карьеру и играл в Лиге чемпионов, и в России. Месячная зарплата в «Анжи» – это почти годовой оклад в Чехии, так что вот и ответ. Но в любом случае Павел Врба – очень хороший тренер, со своими принципами, его команды всегда играют в красивый футбол. То, что со сборной Чехии не получилось… Сколько он смог, столько и выжал из этой команды – с ограниченным материалом тяжело чего-то добиться. На чемпионате Европы успехов не было, но это не значит, что все было плохо: если бы чехи сыграли пять матчей с Венгрией, выиграли бы в четырех из них.

– В России он не потеряется, не станет наша страна для него чужой?

– Врба отлично говорит по-русски, знает русский менталитет, есть друзья из России. Думаю, это тоже сыграло свою роль при переходе в «Анжи». Лично я очень рад тому, что в российском футболе появился новый интересный тренер – у «Анжи» теперь будет много ярких матчей.