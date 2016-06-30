Неймар получил новое предложение от «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» все еще рассчитывает заполучить нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара. Английский клуб сделал новое предложение испанской стороне относительно такого трансфера.

В «Барселоне» не хотят расставаться с одним из своих лидеров, но стороны никак не могут договориться о продлении действующего контракта. Известно, что в услугах Неймара заинтересованы также «Реал» и «ПСЖ». Действующий контракт форварда с командой рассчитан до 2018 года.

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