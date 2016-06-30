Малафеев: «Витсель говорил о переходе в другой клуб»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился размышлениями о возможных переменах в петербургском клубе.

«Вероятно, ставка будет сделана на перспективу, и одним уходом Халка дело не ограничится: некоторые ребята, которые еще остаются в клубе, тоже хотят что-то изменить в своей карьере. Многие подумывают о том, чтобы вернуться домой.

Витсель в неформальной обстановке говорил на тему перехода в другой клуб, а вот от Гарая, об уходе которого много говорят в прессе, я ничего подобного не слышал», – сказал Малафеев.