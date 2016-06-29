Флоренци: «Лишний день отдыха нужен только неудачникам»

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала Евро-2016 против команды Германии. Немецкая сборная будет иметь на один день для отдыха больше.

«Тот, кто думает, что ему нужен лишний день для восстановления, – неудачник. Неудачникам нужны оправдания. Мы же должны сосредоточиться на своих сильных сторонах и показать их на поле.

Все наши 23 игрока способны сыграть важную роль. Мы уже покорили серьезную вершину, а теперь перед нами Эверест.

Факты говорят в пользу Германии, ведь это чемпионы мира. Мы будем тяжело работать, чтобы хорошо сыграть в этом матче», – сказал Флоренци.