Сантуш: «Все говорят о Роналду, но он знает, как с этим справиться»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что нападающий Криштиану Роналду сумеет справиться с повышенным вниманием к себе накануне четвертьфинального матча Евро-2016 против команды Польши.

«Все говорят о Криштиану, и для этого есть причина: он – удивительный футболист. Только о великих игроках говорят так много. Здесь есть сотни футболистов, о которых мы не слышим каждый день, но говорить о таких игроках, как Роналду, Левандовски или Нойер – это нормально.

О некоторых упоминают чаще, чем о других. Роналду знает, как с этим справиться», – сказал Сантуш.