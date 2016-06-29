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  • В Исландии требуют наказать Руни за то, что тот ударил Сигурдссона локтем в лицо

В Исландии требуют наказать Руни за то, что тот ударил Сигурдссона локтем в лицо

29 июня 2016, 16:29
28

Журналисты Исландии обратили внимание на неподобающий поступок нападающего сборной Англии Уэйна Руни. Издание mbl.is, считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» должен быть наказан за то, что ударил полузащитника исландцев Гильфи Сигурдссона локтем в лицо.

Напомним, что инцидент произошел на 58-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2016, в котором англичане уступили со счетом 1:2 и покинули турнир.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Манчестер Юнайтед Англия Исландия Руни Уэйн Сигурдссон Гильфи
Комментарии (28)
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Samov@r
1467207454
Как мышь поступил
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sochi-2013
1467208010
Однозначно красная
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AlmaZZZ
1467208099
а мог упасть
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Саня БУБА
1467215185
....я склонен думать, что там все таки удар был плечом, т.е. фрагментом руки от локтя до дельтовидной мышцы ....если бы удар был локтем в подбородок, учитывая, что он еще был в прыжке, у сигурдсона встряхнулась бы лампочка и на 5-6 секунд погас бы свет!!!....а так, руни просто выдергивал руку, которую сигурдссон прихватил своей левой рукой...ну и так получилось, что плечом задел бороду....ноу криминалити!!!
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Qigong
1467216706
Саня, если я тебе вебу ты тоже будешь думать что это не в счёт ?
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Qigong
1467218924
Безнадёжность, саксы кроме геополитического положения ничего противопоставить не могут, ущербные уёб,ки
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Qigong
1467219408
Бубы ты ёбу дал ? Скажи адрес где твоя семья живёт, мы подъедим
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Qigong
1467219795
На твои минусы мне пох., тебе не стремно в перепалку влезать, обоснуй чем ты не доволен моими комментариями, жизненную позицию выложь, поговорим )))
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Qigong
1467221268
arzamas, не будет, я понял о чём ты, я вышел из того возраста когда люди жалеют о сказанном, в 20 было стыдно, в 30 переосмыслил, сейчас Я силовик и мне пох на другие мнения, эволюция (может не самый удачный пример)))
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AZ
1467224813
Гильфи себя повел как настоящий профессионал, не упал, и дальше продолжил опекать жирного ублюдка... Пусть Портагулия поучится самоотверженности Исландии... В частности плаксивая роналда
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