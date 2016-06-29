В Исландии требуют наказать Руни за то, что тот ударил Сигурдссона локтем в лицо

Журналисты Исландии обратили внимание на неподобающий поступок нападающего сборной Англии Уэйна Руни. Издание mbl.is, считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» должен быть наказан за то, что ударил полузащитника исландцев Гильфи Сигурдссона локтем в лицо.

Напомним, что инцидент произошел на 58-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2016, в котором англичане уступили со счетом 1:2 и покинули турнир.

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