Батшуайи перейдет в «Челси» за 40 миллионов

Нападающий «Марселя» Мичи Батшуайи станет игроком «Челси». 22-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с лондонским клубом.

По предварительным данным, трансфер бельгийского форварда, в услугах которого были заинтересованы «Вест Хэм», «Ювентус» и «Тоттенхэм», обойдется «Челси» в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Батшуайи провел 36 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

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