Чугайнов: «Нынешнего Широкова однозначно нельзя было брать на Евро»

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов считает, что президент ЦСКА Евгений Гинер оказывал влияние при выборе состава национальной команды на Евро-2016.

«Даже если Слуцкий работал в сборной бесплатно, он что, зарплату нигде не получал? Получал. В футбольном клубе ЦСКА. То есть реальным заказчиком по селекции сборной был Евгений Гинер. Но я, например, не могу предъявить претензии ни Гинеру, ни Слуцкому. Я могу предъявить претензии господину Мутко. Как было допущено, что национальная сборная стала фарм-клубом ЦСКА? Что, Щенников, Головин сильно сверкнули? Жиркова – нет, Щенников – есть. Широкова из запаса ЦСКА вызвали в сборную, а ряд ребят, которые играли в основе своих клубов, нет.



Нынешнего Широкова однозначно нельзя было брать на Евро во Францию. Я сам поддерживал футболиста после его осенней ситуации. Но в спорте ничего постоянного нет. Да, всe, сыграл своe человек. Спасибо ему, например, за 2008 год. Мы все когда-то заканчиваем, надо реально смотреть на вещи», — сказал он.