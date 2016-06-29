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  • Чугайнов: «Нынешнего Широкова однозначно нельзя было брать на Евро»

Чугайнов: «Нынешнего Широкова однозначно нельзя было брать на Евро»

29 июня 2016, 10:48
14

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов считает, что президент ЦСКА Евгений Гинер оказывал влияние при выборе состава национальной команды на Евро-2016.

«Даже если Слуцкий работал в сборной бесплатно, он что, зарплату нигде не получал? Получал. В футбольном клубе ЦСКА. То есть реальным заказчиком по селекции сборной был Евгений Гинер. Но я, например, не могу предъявить претензии ни Гинеру, ни Слуцкому. Я могу предъявить претензии господину Мутко. Как было допущено, что национальная сборная стала фарм-клубом ЦСКА? Что, Щенников, Головин сильно сверкнули? Жиркова – нет, Щенников – есть. Широкова из запаса ЦСКА вызвали в сборную, а ряд ребят, которые играли в основе своих клубов, нет.

Нынешнего Широкова однозначно нельзя было брать на Евро во Францию. Я сам поддерживал футболиста после его осенней ситуации. Но в спорте ничего постоянного нет. Да, всe, сыграл своe человек. Спасибо ему, например, за 2008 год. Мы все когда-то заканчиваем, надо реально смотреть на вещи», — сказал он.

Источник: Газета.ру
Чемпионат Европы ЦСКА Россия Чугайнов Игорь Гинер Евгений
Комментарии (14)
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sold93
1467187394
да у нас две трети сборной можно было бы не брать. как минимум
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Диктор
1467187582
Объективное мнение-но я согласен.
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Vasilii1958
1467189859
Где болоблка дзюба квнщики
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СК
1467190386
Можно подумать, что в России такой же выбор игроков как в Бельгии или Германии. Когда вы в наших дворах видели детей играющих в футбол? Я что-то очень давно. На безрыбье и рак рыбы, кого нашли - тот и играл. Какой футбол в стране - такая и сборная.
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footballforeverNN
1467191955
а кто тогда бы мамаю в лицо заехал??? только из за этого надо было брать
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zadira56
1467203217
Опять Гинер всё купил?
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Саня БУБА
1467203346
....та тут не только чугайнов еще до евро кричали: почему в сборную не попали лидеры и основные игроки своих команд - оздоев, тарасов, касаев (здорово бы обострил левый фланг на замене), игнатьев, ерохин!!!...вот и получилось, что на евро поехал ЦСКА без дзаги, тошича, фернандеса,вернблума, еремы и мусы!!!!....ЦСКА в своем лучшем составе то не может выйти из группы в ЛЧ, а тут еще эти сильнейшие были заменены в сборной неравноценными дзюбой, смоловым, нойштедтером, широковым, головиным и смольниковым!!!....отцепил жиркова и играть стало совсем некому
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vladimir-7
1467204088
Вот тоже мне вылез со своим тупым мнением. Раз не можешь предъявить претензии ни Слуцкому, ни тем более Гинеру, зачем тогда о них писать. Есть претензии к Мудко, вот ему и предъявляй их. Вообще, то не тебе судить кого нужно было брать в сборную, а кого нет.
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Виталич
1467272133
да многих не надо было брать..Федю..Кокошу..Мамая..и тд..приглядеться надо к Ерохину,Подберезкину..Газинский перспективен..
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