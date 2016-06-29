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  • Вице-спикер Госдумы: «Купили иностранца, будьте любезны 10–15% выделить на детский спорт»

Вице-спикер Госдумы: «Купили иностранца, будьте любезны 10–15% выделить на детский спорт»

29 июня 2016, 06:47
7

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил свою идею реорганизации российского футбола.

«Необходимо, считаю, с клубами проводить работу. Они находят возможность выплачивать миллиарды рублей каким-то непонятным агентам, которые приводят игроков и получают миллиард отката. За что? Надо обязать: если покупаете иностранца, будьте любезны 10–15% выделить на детский спорт. Но это обсуждаемая цифра.

Неужели мы на 147 миллионов жителей нашей страны не найдем 11 футболистов? Исландия нашла, а у них жителей — как в половине одного микрорайона Москвы. У нас просто не поставлена эта работа, что называется, на поток. Мы должны это организовать: ходить, искать, выискивать, вылавливать, привлекать, заниматься, смотреть, а этого пока не делается, к сожалению», — отметил Лебедев в интервью порталу mskagency.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (7)
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vladimir-7
1467175059
Выделяемые деньги на детский спорт, в том числе и на футбол, Мудко потратил на выплату долга Капелло с учетом отката ему лично. Лебедев должен знать эти прописные истины. Мудко готовит третий стул (гл.тре- нера) под свою .опу.
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Kulimen
1467177279
Жаль, что дальше предложения, ничего не происходит.
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Black Giz
1467179306
Так может для начала начнем с вас, господа? Купил виллу, будь добр отдать 30% для детей больных раком, купил яхту-для детей сирот и т. д. Но цифра обсуждаемая. А то так никогда не решим проблем с ворами чиновниками.
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yorgenbarenz
1467180028
Особенно нравится его слово вылавливать.)) Ихтиандр насторожился....
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Garrincha58
1467180756
копия папаша готов со всех содрать так покажи сначала с себя пример
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Garrincha58
1467180896
так все воры и орут в первую очередь: Держи вора!!!
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FanatSerj
1467185787
идея то хорошая, а реализация будет то какая? Сейчас клубы каждый тур штрафуют от ста тысяч полу миллиона за поведение фанатов и где эти деньги?
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