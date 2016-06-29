Вице-спикер Госдумы: «Купили иностранца, будьте любезны 10–15% выделить на детский спорт»

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил свою идею реорганизации российского футбола.

«Необходимо, считаю, с клубами проводить работу. Они находят возможность выплачивать миллиарды рублей каким-то непонятным агентам, которые приводят игроков и получают миллиард отката. За что? Надо обязать: если покупаете иностранца, будьте любезны 10–15% выделить на детский спорт. Но это обсуждаемая цифра.

Неужели мы на 147 миллионов жителей нашей страны не найдем 11 футболистов? Исландия нашла, а у них жителей — как в половине одного микрорайона Москвы. У нас просто не поставлена эта работа, что называется, на поток. Мы должны это организовать: ходить, искать, выискивать, вылавливать, привлекать, заниматься, смотреть, а этого пока не делается, к сожалению», — отметил Лебедев в интервью порталу mskagency.ru.