Ташуев: «По слухам, «Кубань» не намерена расплачиваться с долгами по зарплате»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поведал, как обстоят дела с выплатой краснодарским клубом задолженности по зарплате и премиальным. Напомним, сегодня РФС наложил на желто-зеленых запрет на регистрацию новичков по причине долгов перед экс-нападающим Евгением Селезневым.

«Бывший клуб еще не полностью рассчитался со мной. Осталась одна зарплата и самое главное – премии. На данный момент не выплачено ни одной премии за выигранные матчи.

Здесь преобладает не материальная, а моральная составляющая, потому что в прошлом году мы обыгрывали топ-клубы с шикарным счетом и хорошей игрой. Ребята доказали, что умеют играть в футбол, и ушли после этого в хорошие клубы. А руководство, по слухам, говорит, что мы премию не заработали. Есть слух, что они вообще не собираются ничего платить, но я этого не утверждаю. В общем, пока полная тишина. Сам я не звонил в «Кубань», потому что нет большого желания это делать», – сказал Ташуев.