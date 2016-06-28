Из-за долгов перед Селезневым «Кубань» лишилась возможности регистрировать новых игроков

Решением заседания Палаты по разрешению споров РФС на «Кубань» наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по зарплате перед экс-нападающим клуба Евгением Селезневым.

Напомним, украинец перебрался в стан краснодарского клуба в зимнее трансферное окно из днепропетровского «Днепра». В сезоне-2015/16 он провел в РФПЛ девять поединков и отметился тремя забитыми мячами. В мае текущего года Селезнев расторг контракт с желто-зелеными и вернулся в УПЛ, где подписал соглашение с донецким «Шахтером».