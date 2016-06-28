Мостовой: «Исландцы искренне любят футбол, а наши футболисты в него просто играют»

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой отметил самоотдачу футболистов сборной Исландии в матче с Англией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2016.

«В сборной Исландии играют голодные, злые, правильно воспитанные люди. Не выпячиваются, не выпендриваются, а занимаются делом, которое любят. И любят, как я понял из их игры и отношений с болельщиками, искренне и от всего сердца. Как иногда бывает в отношениях между людьми, когда сначала встречаются, а потом признаются, что никогда друг друга не любили. Вот у нас такая же ситуация в футболе: «Да, я в футбол, конечно, играю, но особо не люблю». А когда смотришь на глаза исландцев, понимаешь, что это и есть настоящая любовь. В этом и отличие между ними и нами. Хотя и в нашей стране в союзные времена ещe не было всего этого разврата и избалованности, которые мы видим сегодня.

У исландцев есть мастерство и реальный уровень, не зря многие из них играют в Англии. Но вчера они победили в большей степени за счeт характера и желания. Хотя и у нас есть неплохие футболисты, средние по меркам Европы. Даже этих людей можно заставить любить футбол. Смешно, когда у нас в сборной двое-трое получают зарплату всей исландской команды. Как уже говорил раньше, нам нужно заставить людей полюбить футбол, а не большое количество нулей в незаслуженных зарплатах. Виноват не тот, кто получает, а тот, кто платит», – сказал Мостовой.