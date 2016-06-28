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  • Мостовой: «Исландцы искренне любят футбол, а наши футболисты в него просто играют»

Мостовой: «Исландцы искренне любят футбол, а наши футболисты в него просто играют»

28 июня 2016, 14:55
9

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой отметил самоотдачу футболистов сборной Исландии в матче с Англией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2016.

«В сборной Исландии играют голодные, злые, правильно воспитанные люди. Не выпячиваются, не выпендриваются, а занимаются делом, которое любят. И любят, как я понял из их игры и отношений с болельщиками, искренне и от всего сердца. Как иногда бывает в отношениях между людьми, когда сначала встречаются, а потом признаются, что никогда друг друга не любили. Вот у нас такая же ситуация в футболе: «Да, я в футбол, конечно, играю, но особо не люблю». А когда смотришь на глаза исландцев, понимаешь, что это и есть настоящая любовь. В этом и отличие между ними и нами. Хотя и в нашей стране в союзные времена ещe не было всего этого разврата и избалованности, которые мы видим сегодня.

У исландцев есть мастерство и реальный уровень, не зря многие из них играют в Англии. Но вчера они победили в большей степени за счeт характера и желания. Хотя и у нас есть неплохие футболисты, средние по меркам Европы. Даже этих людей можно заставить любить футбол. Смешно, когда у нас в сборной двое-трое получают зарплату всей исландской команды. Как уже говорил раньше, нам нужно заставить людей полюбить футбол, а не большое количество нулей в незаслуженных зарплатах. Виноват не тот, кто получает, а тот, кто платит», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Мостовой Александр
Комментарии (9)
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pktsoev
1467116374
А Саша, кстати, прав!
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Amrdiap
1467117747
"Исландцы искренне любят футбол, а наши бездори со свои пастухом Слуцкером, в него просто даже играть не могут" Мостовой...
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nem00700
1467118190
А играют ли?
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Psih86
1467119560
Полностью согласен!!!Как в старые добрые времена-Викинги захватив Англию,двинулись на Франков:-)
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dzhanavar
1467120333
Это у них голова по другому работает... Нам как минимум 100 лет надо до этого...
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Поль
1467131762
Нужно ЗАСТАВИТЬ полюбить футбол!!! Вот так надо, точно! Люби футбол, сцу..ко!
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Андрей Ермошин
1467145013
Наши не играли, а отбывали на поле номер, никак не могли дождаться финального свистка, который их приблизит к долгожданному отпуску. По большому счету Мостовой прав на 100%, могу только добавить в очередной раз, сборной России нужен тренер сродни А. Тарасову, который гонял бы этих футболеров до посинения, чтобы до койки ползли раком, может тогда результат и появится.
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franck_ribery
1467176649
Их нельзя заставить полюбить футбол, они деньги любят))) Хотя может и любят футбол, но только смотреть в исполнении других!
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a-rakhmatov
1467197311
Наши не любят и не хотят играть как надо ....
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