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    «Зенит» готов заплатить «Сантосу» за Лиму 20 миллионов

    «Зенит» в летнее трансферное окно намерен укрепить состав игроком «Сантоса» Лукасом Лимой. Утверждается, что российский клуб уже отправил соответствующее предложение по трансферу полузащитника, которого оценил в 20 миллионов евро. Самому футболисту предлагается четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,8 миллиона.

    При этом «Зенит» готов гарантировать Лиме различные бонусные отчисления, которые могут привести зарплату игрока до 3 миллионов. Нам данный момент футболист в «Сантосе» получает 54 тысячи евро в месяц.

    Источник: ESPN

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    28.06.2016 14:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 июня 2016, 20:36

      54 тыс евро в месяц... а будет 150-200 тыс.. нормас

      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 28 июня 2016, 17:22

      За те же 20 миллионов из Сантоса лучше бы Габриэля Барбозу взяли. Заменил бы Халка с лихвой

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 июня 2016, 17:05

      Вообще не знаю кто это, а тут сразу 20 дают... Надеюсь не промахнутся.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 28 июня 2016, 16:22

      Блин хоть бы что то про парня написали.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear > Lenin26 28 июня 2016, 17:09

      Лукас Лима-скоро 26 лет,полузащ.,с 2015 привлекается за сборную,забил Аргентине в квалификации к ЧМ 2018

      2
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 28 июня 2016, 14:53

      уверен парень оправдает свой трансфер!!!

      2
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 > ТОПТЫГИН 28 июня 2016, 16:28

      и деньги потраченные за него - хорошо бы с подачи нового тренера

      1
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